Вечером оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Запорожского района, сейчас известного об одном раненом в результате этого жителя.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Сегодня вечером в областном центре был слышен ряд громких взрывов. Эти звуки - результат вражеских обстрелов населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения. Удары были нанесены в направление сел Новоалександровской общины Запорожского района", - написал Старух.
По его словам, разрушениям подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения, сейчас идет восстановление сетей.
Старух отметил, что спасатели ГСЧС ликвидировали все пожары.
"Один человек получил осколочные ранения, ей оказана первая медицинская помощь и ее госпитализировали", - написал глава ОВА.
Напомним, также сегодня в Запорожском районе одна ракета противника попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Также около четырех часов ночи оккупант нанес удар по складам агрофирме в Терноватской общине. Пострадавших нет.