Разрушениям подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения.

Вечером оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Запорожского района, сейчас известного об одном раненом в результате этого жителя.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня вечером в областном центре был слышен ряд громких взрывов. Эти звуки - результат вражеских обстрелов населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения. Удары были нанесены в направление сел Новоалександровской общины Запорожского района", - написал Старух.

По его словам, разрушениям подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения, сейчас идет восстановление сетей.

Старух отметил, что спасатели ГСЧС ликвидировали все пожары.

"Один человек получил осколочные ранения, ей оказана первая медицинская помощь и ее госпитализировали", - написал глава ОВА.

Напомним, также сегодня в Запорожском районе одна ракета противника попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Также около четырех часов ночи оккупант нанес удар по складам агрофирме в Терноватской общине. Пострадавших нет.

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