Одна ракета противника попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка.

В результате обстрела российскими захватчиками Запорожья один человек ранен.

Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

Сегодня ночью враг нанес ряд ракетных ударов по Запорожской области.

В этой связи отмечается, что одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Пострадавших нет.

"Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра, было зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, который получил ранение от осколков стекла. Сейчас находится в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Также около четырех часов ночи оккупант нанес удар по складам агрофирме в Тернуватськой громаде. Пострадавших нет.

Кроме того, в 02:10 было обстреляно село Новоивановка Комышуваской громады. Пострадавших нет. Разрушениям подверглись жилые дома. Разрушено зернохранилище.

Ранее стало известно, что 4 августа около 3.30 утра во время воздушной тревоги захватчики ударили по окрестностям одного из районов Запорожья.

В городе зафиксировали два "прилета". В результате вражеской атаки подверглись разрушениям многоэтажка и несколько частных домов.

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