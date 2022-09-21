От разрывов снарядов загорелся склад Атинского психоневрологического интерната, повреждена электросеть, ряд домов, один дом сгорел полностью.

В течение дня оккупанты обстреляли три пограничные общины Сумщины, выпустив по ним около 40 снарядов и пулеметные очереди.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"В течение дня россияне обстреливали 3 пограничные общины - Белопольскую, Середино-Будскую и Шалыгинскую. Всего зафиксировали 38 "приходов" и 3 пулеметные очереди", - отметил он.

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По словам Живицкого, утром по Шалыгинской общине враг выпустил 3 очереди из крупнокалиберного пулемета.

Около 14 часов дня оккупанты вели огонь по селу Волфине Белопольской общины из минометов, было 10 "приходов". В результате обстрела повреждены 3 частных дома и один дом сгорел полностью.

Около 19 часов по окраине села Атинское враг вел минометный обстрел - 15 "приходов". От разрывов снарядов загорелся склад Атинского психоневрологического интерната и рядом повреждены здания.

Середино-Будскую общину российские захватчики обстреляли из артиллерии-13 российских "приходов" на окраине. В результате обстрела повреждена подстанция и электросеть.

"К счастью, во всех случаях люди не пострадали", - подчеркнул Живицкий.

Напомним, на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами.

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