Российские захватчики стреляли из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО, а также пулеметов.

В Сумской области за текущие сутки зафиксировано почти 170 прилетов в результате применения российскими оккупантами различных видов вооружения.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Россияне сегодня в течение дня обстреливали 7 общин Сумщины. Зафиксировано почти 170 прилетов из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО, а также 5 пулеметных очередей", - заявил председатель ОВА.

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В частности, из-за обстрелов пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей, погибла домашняя птица и коза.

"К счастью, предварительно - без человеческих жертв", - добавил он.

При этом, в Шалыгинской общине с 10 утра был артобстрел общины - зафиксировано 22 прилета, из которых 4 снаряда не разорвались. Позже, в 13 часов, россияне били из гранатометов − 4 прилеты, а после 15 − вели огонь из пулеметов: 5 очередей.

"Великописаревская община: около 12.30 россияне выпустили 15 боеприпасов из РСЗО. В результате - в большой Писаревке частично повреждены 3 частных домовладения (здания, окна, летняя кухня, забор, дымоход и ворота). А в результате еще одного обстрела в почти в 13 часов, тоже из РСЗО частично поврежден 1 нежилой дом", - отметил Живицкий.

"Юнаковская община: с 12.35 был артобстрел села Юнаковка − 16 прилетов. Повреждена высоковольтная линия электропередач, выбиты окна в местной медицинской амбулатории. На проезжую часть и огороды прилетели снаряды. В двух домах мирных жителей выбиты окна. Обломками убило козу, которая паслась напротив одного из домов", - добавил он.

"Краснопольская община: почти в полдень россияне били из минометов − 3 прилета, а впоследствии - еще 15", - отметил Живицкий.

"Белопольськая община: с 13 часов начались артиллерийский и минометный обстрелы с территории РФ − 15 прилетов. После 17 часов по окраине села Ободы Белопольской общины осуществлен минометный обстрел − 20 прилетов, которыми повреждено 5 жилых домов (окна и крыши). Продолжился минометный обстрел общины после 18 часов - еще 10 прилетов", - отметил председатель ОВА.

Также в Эсманской общине к 18 часам был минометный обстрел − 39 прилетов.

"Новослободская община: с 17.50 осуществлен артиллерийский обстрел − 5 прилетов. В селе Бояро-Лежачие частично поврежден 1 жилой дом, кирпичный сарай, курятник и убито более 10 кур", - рассказал Живицкий.

Напомним, на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами. В течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам.

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