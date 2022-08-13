В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома.

Российские оккупанты обстреляли Николаев, сейчас известно об одном раненом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Сейчас известно об одном раненом", - говорится в сообщении.

Ситуация на Николаевщине:

29 июля российские военные ударили кассетными снарядами рядом с остановкой общественного транспорта в Николаеве.

В ночь на 10 августа 2022 года в Николаеве была объявлена воздушная тревога. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в областном центре были слышны взрывы.

10 августа оккупанты ночью накрыли Николаев из "Смерчей".

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