В больнице умер мужчина, которому сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью.

Число погибших в результате обстрела российскими оккупантами 29 июля остановки общественного транспорта в Николаеве возросло до 8 человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Николаева Александр Сенкевич.

"К сожалению, увеличилось количество жертв обстрела остановки общественного транспорта в Корабельном районе Николаева. В больнице скончался мужчина 1964 г. р. Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью", - отметил Сенкевич.

Таким образом, по информации мэра, в результате обстрела 29 июля в Николаеве погибло восемь человек.

Удар по остановке в Николаеве:

29 июля российские военные ударили кассетными снарядами рядом с остановкой общественного транспорта в Николаеве. Сообщалось о пяти погибших местных жителях.

30 июля Сенкевич сообщил, что число погибших возросло до 7 человек. В больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г. р.

Он уточнил, что всего за медицинской помощью обратились 19 человек.

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