В результате обстрела повреждены жилые дома, есть попадания на территорию предприятия, отметил глава Николаевской ОВА.

В результате ночного вражеского обстрела Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч" три человека ранены, среди них 13-летняя девочка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 10 августа, около 01:40 враг обстрелял Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека ранены. Среди них 13-летняя девочка", - сообщил он.

Также он сообщил, что в результате обстрелов повреждены жилые дома. "Также попадания были по территории предприятия, складских помещениях и автобазе. Подробная информация уточняется", - отметил Ким.

Напомним, ночью в Николаеве была объявлена воздушная тревога. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в областном центре были слышны взрывы.

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