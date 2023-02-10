Один частный дом разрушен до основания.

В четверг, 9 февраля 2023 года, российские оккупанты пять раз обстреляли Камышеватскую общину Запорожской области. В результате повреждено около 10 частных домов.

"Многострадальная Камышеватская поселковая община провела этот день под плотными обстрелами. На этот час уже в пятый раз мирный населенный пункт подвергся ударам", – сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что последствия обстрелов пока выясняются, однако уже известно, что один частный дом разрушен до основания, а около десяти – повреждены.

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"Предварительно – обошлось без человеческих жертв", – добавили в ОВА.

Ситуация в Запорожской области

8 февраля 2023 года украинские защитники попали в военный аэродром во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Ликвидировано более 100 российских захватчиков.

Российские оккупанты завезли на Запорожскую атомную электростанцию персонал с Калининской АЭС. Украинские инструкторы, которых хотели заставить обучать персонал, от работы на врага отказались, и оккупанты заблокировали им доступ к рабочим местам.

В то же время предателям с ЗАЭС, подписавшим контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значительно уменьшили зарплату.

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