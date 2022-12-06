В течение суток от ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области.

Оккупанты нанесли ракетные удары и обстреляли из РСЗО населенные пункты и позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За сутки враг нанес четыре ракетных удара, совершил до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - сказано в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилье гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В частности, в течение суток от ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области.

"Угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины сохраняется в дальнейшем", - сказано в сообщении.

Война в Украине

4 декабря президент Владимир Зеленский сказал, что знает, как сложно нашим воинам в Бахмуте Донецкой области. Глава государства отметил, что украинские воины крепко держат позиции и даже самые сложные направления.

28 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Авдеевском и бахмутском направлениях российские оккупанты ежесуточно осуществляют десятки попыток штурмов.

Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что россияне еще на что-то способны.

В обзоре аналитиков ISW указывается, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более быстрых темпов военных операций в несколько будущих недель.

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