На месте работают аварийные бригады электриков.

Российские войска накрыли огнем Никопольский, Красногригорьевский и Мировский районы в Днепропетровской области. В результате атаки почти 6 тысяч человек остались без света.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

"Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район. Кроме самого Никополя, под удар попали еще две общины – Красногригорьевская и Мировская", - говорится в сообщении.

По его словам, в Красногригоровской общине зацепило линию электропередач, в результате чего без света примерно 6 тысяч жителей Красногригорьевки и еще двух сел. На месте работают аварийные бригады электриков.

Кроме того, в Мировской общине повреждено учреждение социальной инфраструктуры. Предварительным, сред жителей никто не пострадал.

"И после полуночи наши военные сбили на Никопольщине еще один беспилотник. Таким образом, "добычей" за ночь стали два вражеских БПЛА", - подытожил Резниченко.

Как ранее сообщал УНИАН, на Днепропетровщине оккупанты ударили из РСЗО по окрестностям Никополя, вспыхнул пожар. Предварительно, люди не пострадали. Кроме того, по его словам, украинские военные сбили в Никопольском районе вражеский беспилотник.

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