Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район.

Ночью 11 июля российские оккупанты несколько раз накрыли огнем Криворожский район в Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня.

Об этом рассказал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь без сирен, но с обстрелами. Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум громадам – Апостоловской и Зеленодольской. Попали прямо по селам – Новосеменовке и Марьянскому", - написал он.

Также глава ОВА сообщил, что люди не пострадали, а в селах есть разрушения жилья, зацепило и скот.

Как сообщал УНИАН, россияне обстреляли рано утром Харьков. Одна ракета оккупантов попала в жилую многоэтажку в центральной части города. Еще две ракеты попали во дворе неподалеку складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.

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