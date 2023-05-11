Среди пострадавших есть целая семья - родители и их сын.

Российские оккупанты ударили по городу Торецк Донецкой области, в результате чего ранения получили 9 граждан Украины.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. "Россияне применили "Смерчи" - попали в жилой сектор, частично разрушили три дома и ранили местных жителей. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь, один из них остается в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели и полиция", - отметил он.

"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, а особенно в прифронтовых общинах, должен полностью осознавать все риски. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!", - призвал Кириленко.

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Как добавили в офисе генпрокурора, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

"11 мая 2023 года войска РФ, около 13:00, из артиллерии обстреляли Торецк. Осколочное ранение получил 65-летний местный житель", - говорится в сообщении.

А уже через два часа российская армия снова обстреляла город. "Снаряды оккупантов попали по жилому кварталу. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мужчин и три женщины. Среди пострадавших есть целая семья - родители и их сын", - отметили в офисе генпрокурора.

Там добавили, что в результате обстрела повреждены дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобиль.

Ситуация в Донецкой области

Российские оккупанты регулярно обстреливают прифронтовые населенные пункты области, в результате чего гибнут мирные жители. Местные власти неоднократно призывали людей к эвакуации, поскольку оставаться в этой местности становится все опаснее.

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