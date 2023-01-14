Еще 5 граждан получили ранения разной степени тяжести.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии часть Донецкой области. "Прилеты" зафиксированы в Авдеевке, Кураховке и Старой Николаевке в Краматорском районе. В результате удара 5 человек погибли, а еще столько же получили ранения разной степени тяжести.

Такой информацией поделились в пресс-центре Донецкой областной прокуратуры на официальной странице в Facebook. В сообщении сказано: "По данным следствия, 14 января 2023 года войска государства-агрессора в очередной раз из ствольной артиллерии и РСЗО "Град" обстреляли жилые кварталы г. Авдеевка, пгт Кураховка и с. Старая Николаевка Ильиновской ОТГ Краматорского района. В результате атаки оккупантов 5 человек погибли, еще 5 получили ранения различной степени тяжести".

Зафиксированы также повреждения жилых домов, гаражей, хозяйственных зданий и автомобилей. Прокуратура начала досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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