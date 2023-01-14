Членов ЧВК "Вагнера" ликвидировали 13 января, поделились пограничники.

В Донецкой области украинские пограничники ликвидировали штурмовую группу частной военной компании "Вагнера", что пробиралась к Бахмуту.

Войска российских захватчиков не оставляют попыток прорваться к окраинам города-крепости Бахмут, об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что в пятницу, 13 января, вражеское подразделение штурмовиков ЧВК пыталось атаковать один из пограничных опорных пунктов. Защитники вовремя обнаружили противника и атаковали огнем.

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"...пограничники уничтожили штурмовую группу, а остальные "вагнеровцы" сбежали, оставив четырех своих собратьев", - говорится в сообщении.

Бои за Бахмут - сегодня это надо знать

Россияне уже не один месяц пытаются захватить город-крепость Бахмут. Противники несут огромные потери, но не оставляют попыток пробить оборону украинских воинов.

Вечером 13 января президент Владимир Зеленский сказал, что на Донецком направлении противник сосредоточил крупные силы. Глава нашего государства добавил, что воины Украины храбро и стойко выполняют поставленные задачи.

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