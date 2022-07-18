По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, сегодня 1100 лиц с временно оккупированной Херсонщины встречали на подконтрольной территории.

Во избежание принудительной паспортизации со стороны российских оккупантов жителям временно оккупированных территорий лучше всего уехать оттуда.

Об этом вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, что делать украинцам на временно оккупированных территориях, чтобы избежать принудительной паспортизации, которую оккупанты сейчас значительно ускорили.

По словам вице-премьера, с временно оккупированных территорий выехать трудно, но возможно, и украинцам это удается.

"Сегодня я участвовала во встрече людей с временно оккупированных территорий. К примеру Херсонская область - 1100 человек, выехавших из Олешек, других территорий, именно из Херсона. Почти все они с детками, за что им большое спасибо. Спасибо трезвости родителей, которые понимают, что нужно уезжать",- подчеркнула Верещук.

Вице-премьер добавила, что те, кто уехал из оккупации, и кого она сегодня встречала на подконтрольной территории страны, не могли сдержать своих чувств.

"Они уехали и они счастливы, говорят, что целовали наших военных и землю, когда вырвались из этого ада. Надо найти путь домой. Я понимаю, что там дом, но сейчас там оккупанты, там насильственная паспортизация, принуждение к коллаборантству, притеснения учителей, врачей. Людей подвергают насилию и пыткам. Если есть возможность, то главное уехать оттуда", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2022 года Путин подписал указ, которым предусмотрен упрощенный порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины. Этот указ вносит изменения в предыдущие указы об упрощенном порядке предоставления гражданства России для жителей временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ныне распространяя его действие на остальную часть украинской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: