Для боевиков везут боеприпасы и вооружение.

Боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пытаются скрыть подготовку к усилению агрессии. В передовые подразделения завозят дополнительное вооружение и боеприпасы

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Оккупанты под видом перевозок имущества для подготовки к зиме скрыто завозят дополнительное вооружение и боеприпасы. Кроме того, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения.

По данным украинской разведки, боевики увеличили интенсивность учений боевой готовности в артиллерийских и минометных подразделениях.

Читайте также"Картошка по цене золота": боевики устроили в Донецке новый "апокалипсис" (видео)"Таким образом, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", - подчеркнули разведчики.

Как ранее сообщал УНИАН, за сутки 2 октября боевики 11 раз нарушали "тишину" на Донбассе, один украинский военный получил ранение. Отмечается, что трижды оккупанты открывали огонь с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Автор: Анастасия Горбачева