Всего с начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Читайте также"Заставили лить грязь на Украину": оккупанты показали пропавшего на Донбассе военногоОб этом Оперативное командование "Север" сообщает в Facebook.

"Сегодня, 4 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденное в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел наших позиций из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Воин был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Как сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС, в целом, оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российско-оккупационные войска произвели несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета возле Водяного на Приазовье. А в районе населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону подразделений ООС в районе населенного пункта Крымское.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ситуация на Донбассе: последние новости

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Автор: Виталий Саенко