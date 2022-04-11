Захватчики устанавливают контакты с детьми в соцсетях или напрямую.

Российские захватчики продолжают вести коварную войну. В частности, в их планы входит втягивание украинских детей в преступления, выманивая у них информацию о позициях ВСУ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в качестве примера привели два случая.

Да, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram. Рашисты обещали заплатить деньги за информацию о позициях наших военных на территории города.

Между тем на Луганщине двое российских солдат действовали не через месседжер, а напрямую – предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местах расположения и маршрутах передвижения ВСУ. Парень испугался, однако оккупанты его "успокоили": мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.

Благодаря вмешательству украинских силовиков, ребята не успели передать информацию россиянам.

Сейчас рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. СБУ напоминает, что в Украине она наступает, когда лицу исполняется 16 лет, а в отдельных случаях – с 14 лет", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали родителей быть внимательнее к тому, где их дети, с кем и о чем общаются, а также контролировать поведение детей в интернете. Ведь в условиях войны их доверчивость может привести к трагедии.

Напомним, в Мариуполе местному депутату от ОПЗЖ Константину Иващенко, которого оккупанты назначили надзирателем за городом, объявили о подозрении в государственной измене.

Вас также могут заинтересовать новости: