С 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь".

Местному депутату от ОПЗЖ Константину Иващенко, которого оккупанты назначили надзирателем за Мариуполем, объявили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат городской рады "Оппозиционная платформа – За жизнь", находясь в Мариуполе, который в настоящее время находится под частичны контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.

Согласно псевдоуказом председателя фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь".

Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

4 апреля горсовет Мариуполя сообщил о назначении россиянами своего гауляйтера, которым оказался местный чиновник от пророссийской ОПЗЖ Константин Иващенко.

Второго коллаборанта-депутата "ОПЗЖ" Хармышева избрали секретарем "общины".

Кроме того, на фейкове собрание завезли под дулами автоматов много других депутатов и представителей местной власти из Мариуполя и окрестных сел.

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