Местному депутату от ОПЗЖ Константину Иващенко, которого оккупанты назначили надзирателем за Мариуполем, объявили о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, депутат городской рады "Оппозиционная платформа – За жизнь", находясь в Мариуполе, который в настоящее время находится под частичны контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.
Согласно псевдоуказом председателя фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь".
Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
4 апреля горсовет Мариуполя сообщил о назначении россиянами своего гауляйтера, которым оказался местный чиновник от пророссийской ОПЗЖ Константин Иващенко.
Второго коллаборанта-депутата "ОПЗЖ" Хармышева избрали секретарем "общины".
Кроме того, на фейкове собрание завезли под дулами автоматов много других депутатов и представителей местной власти из Мариуполя и окрестных сел.