Российские войска ведут подготовку к наступлению на Лиманском направлении.

Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.

Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, на Северском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области.

"На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выхода наших войск на государственную границу, наносил авиационные удары и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Терновая",- отмечают в Генштабе.

Также в течение дня оккупант осуществлял артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов большая Камышеваха и Долгенькое Харьковской области.

В Генштабе отмечают, что российские войска продолжают подготовку к наступлению на Лиманском направлении.

Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области, а также осуществляли обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времивка Донецкой области, Ольговское, Затишье, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

В сообщении сказано, что на Южнобугском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. "Сосредотачивали основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятий по инженерному оборудованию позиций. Продолжают обстрелы из минометов и артиллерии населенных пунктов, непосредственно приближенных к линии соприкосновения",- отметили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что командование РФ проводит скрытую мобилизацию и готовит резервы из состава 36-й армии.

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