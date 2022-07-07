Украине из Беларуси фактически в любой момент грозит нападение, полагает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Военный эксперт - директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак полагает, что для Украины однозначно есть угроза российско-беларуского наступления.

Беларусы не хотят участвовать в войне с Украиной, и в армии Беларуси и силовых структурах страны могло бы быть сопротивление, если бы на беларуской территории не находились войска РФ, рассказал эксперт в интервью "РБК-Украина".

"…Я думаю, что здесь однозначно может быть российско-беларуское наступление, если оно состоится. Потому что сами белорусы вообще не хотят участвовать в этой войне…", - заявил собеседник.

По его мнению, сейчас украинская сторона ни от чего не застрахована.

"…Нападение (на Украину со стороны Беларуси - Ред.) может произойти фактически в любой момент. Стоит рассматривать именно с такой позиции…", - полагает Бадрак.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину. В частности, враги ворвались в нашу страну из Беларуси. Также с беларуской территории не раз обстреливали украинские военные и гражданские объекты.

В Генштабе Вооруженных сил Украины в конце июня предупредили, что Беларусь может помочь РФ в войне против нашей страны - предоставить оккупантам снятую с хранения военную технику и вооружение.

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