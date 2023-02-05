В то же время украинские воины контролируют действия оккупантов и остаются на позициях.

Общая ситуация на Луганском направлении напряженная. Оккупанты готовятся к наступлению и размечтались о "захвате" Белогоровки.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, никто Белогоровку не захватывал, врага там нет. ВСУ полностью контролируют ситуацию.

"Все эти "вбросы" о том, что где-то там через 15 минут начнется полномасштабное наступление - не соответствуют действительности. Все командиры и бойцы четко понимают, сколько резервов переброшено, что происходит на линии фронта. Все готовы дать отпор", - отметил Гайдай.

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Впрочем, враг увеличил количество атак и пытается выявить возможные слабые места в украинской обороне. Но все атаки защитники успешно отбивают.

"Сейчас по РФ распространяют информацию, что Белогоровку уже контролирует враг, они якобы вывозили оттуда людей. Ну, во-первых, они даже не знают есть ли там люди и сколько их. Во-вторых, наши бойцы находятся на позициях, никто Белогоровку не захватывал, никто туда не заходил, врага там нет", - добавил Гайдай.

Ситуация на Луганщине: актуальные новости

Российский диктатор Владимир Путин приказал своей армии выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до марта. Оккупанты оживились на восточном фронте. В частности, на Луганщине атак стало больше, оккупанты подтягивают еще больше резервов. По его данным, много живой силы сосредоточено в счастье. Из-за постоянной "бавовны" россияне пока прячут свою технику.

Ранее Главное управление разведки спрогнозировало существенное обострение на фронте в феврале-марте. В ГУР также подтвердили, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов получил задачу от Путина захватить Донбасс до марта.

Аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, снова переоценивает возможности российской армии в контексте нового большого наступления в Украине. Он закончится досрочно без значительных успехов для РФ.

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