На некоторых направлениях в районе Северодонецка силы врага кое-где превышают украинские силы в 10 раз.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"Именно Северодонецк - стратегическая цель, после которой они будут пытаться осуществлять штурмовые действия в Лисичанске, отрезать пути коммуникации, а оттуда продолжить наступление на Донбассе. В районе Северодонецка на некоторых направлениях российские войска значительно преобладают наши подразделения в боевой технике, кое-где в 10 раз. Ситуация очень динамичная", - сказал Мотузяник.
Он также добавил, что хотя некоторые дороги уже простреливаются, командование ВСУ предпринимает исчерпывающие меры для усиления сил на этом направлении, и силы обороны Украины находят пути поставки нового вооружения.
Ситуация в Северодонецке:
6 июня 2022 года председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявил, что в городе продолжаются позиционные уличные бои. Однако Вооруженные силы Украины не собираются покидать город.
8 июня Генштаб сообщил, что украинские военные успешно сдерживают штурм в Северодонецке, продолжаются бои.
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