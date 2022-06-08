В южных регионах продолжаются артиллерийские и воздушные дуэли, враг активно применяет воздушные силы.

В Украине на южной линии соприкосновения фронта продолжается дистанционная борьба, сближения с российскими оккупантами нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ситуация на линии соприкосновения остается стабильно напряженной. Враг продолжает боевые действия на занятых позициях и укрепленных бетонными конструкциями рубежах обороны, пытаясь отбить утраченные позиции в направлении Николаевки. Враг бьет артиллерийскими и минометными силами, не пытаясь продвигаться по суше", - сообщила она.

По ее словам, наиболее критическая гуманитарная ситуация наблюдается в тех районах Херсонской области, где ведутся активные боевые действия.

"Оккупанты перекрыли все въезды и выезды из Херсонской области, не дают передавать гуманитарные грузы. В Бориславском районе Херсонской области и в Новоалександровской территориальной громаде, Новой Осокоровке наблюдаются наибольшие гуманитарные проблемы, ведь там идут непосредственно боевые действия", - сообщила Гуменюк.

Также она рассказала, что на территории Николаевской области продолжаются обстрелы: бьет артиллерия и реактивные системы залпового огня. Этой ночью снова была обстреляна территория пригорода Николаева, жертв, к счастью, нет.

Гуменюк подчеркнула, что сейчас на южной линии соприкосновения продолжаются артиллерийские и воздушные дуэли. Враг активно применяет воздушные силы.

Напомним, по данным разведки, Украина успешно контратакует в Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: