Уже в который раз оккупанты попадали в одно и то же здание, это может говорить о том, что у россиян уменьшилось количество информации.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты будто бы "отрабатывают старые цели" и бьют по объектам, куда уже попадали ранее. Это может говорить о проблемах в армии РФ.

Об этом Ким рассказал в эфире Freedom.

Не так давно оккупанты снова обстреляли Николаевщину и попали в пятиэтажный дом, где уже никто не жил. Здание было разрушено еще во время прошлых "прилетов", но рашисты почему-то снова решили по нему ударить.

"Заметил, что неоднократно российские оккупанты, ну уже раз пять, бьют по тем же самым целям, по которым уже раньше били. То есть, ну попали они в здание, оно разрушено, там никого нет и не было. А они еще раз туда бьют. По моему субъективному мнению, это либо у них уменьшилось количество информации, а они просто обязаны куда-то стрелять и бьют по старым координатам, либо там новое руководство какое-то бестолковое, которое не разобралось и точно так же отрабатывает старые цели", - отметил Ким.

Он также рассказал, что основная цель ракетных ударов РФ - террор украинцев. Помимо этого, как можно заметить по ситуации в Харьковской области, рашисты хаотично наносят удары просто для того, чтобы отчитаться перед командованием. Так оккупанты пытаются создать видимость "успехов".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Ким рассказал о панике оккупантов на юге и отметил, что рашисты крадут велосипеды и готовятся к плену.

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