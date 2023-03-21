Добровольная сдача в плен будет наказываться 10 годами колонии в РФ.

Российским военным запретили добровольно сдаваться в плен.

В случае, если у военнослужащего была возможнось продолжать бой, но он сдался в плен, это будет считаться преступлением против военной служба, пояснили в Верховном суде РФ.

Добровольная сдача в плен будет наказываться 10 годами колонии.

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Оккупант, "даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен", - говорится в разъяснении суда.

В разъяснении также указывается, что если оккупант выполняет приказ командира, предписывающий ему совершить уголовно наказуемые действия, военный РФ подлежит уголовной ответственности. Действия командира при этом следует рассматривать как подстрекательство.

Мобилизация в России 2023 – что известно

Уже год продолжается широкомасштабная российско-украинская война, не принесшая стране-агрессору существенных территориальных завоеваний.

Из-за истощения человеческих ресурсов в России еще в сентябре 2022 года объявили частичную мобилизацию. С тех пор в стране призывают мужчин штурмовать села в Донецкой и Луганской области.

О второй волне мобилизации Москва не сообщала, но в ряде российских регионов россиянам начали массово рассылать повестки.

Россия также незаконно мобилизует украинских граждан на оккупированных территориях, угрожая преследованиями членов семей и физическим насилием.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 оккупантов. Несмотря на явное поражение РФ на поле боя, Украина, США и другие западные страны констатируют неготовность Путина садиться за стол переговоров на равноправных условиях.

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