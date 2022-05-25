По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества.

Разоблачен генерал-майор полиции РФ, который руководил разграблением во время оккупации Чернобыльской АЭС

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Мародерство на ЧАЭС-разоблачен генерал-майор полиции РФ, который руководил разграблением во время оккупации. Это Олег Якушев, который во время оккупации Чернобыльской АЭС исполнял обязанности старшего оперативной группы Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ",- сообщила она.

Она отмечает, что именно Якушев руководил операцией по незаконному удержанию АЭС под контролем войск страны-агрессора.

"По его приказу с предприятия похищено более 2000 единиц имущества. От станков, оборудования, инструментов и офисной техники до мебели и одежды. Захватчики похитили со станции имущества на более чем 26 млн грн",- отметила генпрокурор.

Она сообщила, что оккупанты полностью вывели из строя Центральную аналитическую лабораторию, которая исследовала радиоактивные отходы на различных этапах обращения и через это персонал не мог осуществлять контроль за ними.

Венедиктова отмечает, что прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области совместно с Национальной полицией и СБУ собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны.

Захват ЧАЭС - что известно

24 февраля во время полномасштабного вторжения России в Украину поступила информация о захват российскими военными Чернобыльской АЭС.

9 марта в результате боевых действий электростанция перестала получать внешнее питание, необходимое для безопасного хранения отработанного топлива. Включились аварийные дизельные электрогенераторы. Международное агентство по атомной энергии потеряло связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС. Несколько раз внешнее питание восстанавливали работники "Укрэнерго", однако оккупанты снова его обрывали.

После более трех недель, вечером 20 марта, удалось провести частичную ротацию персонала.

31 марта Государственное агентство Украины по управлению Зоной отчуждения сообщило, что российские войска полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС, только оккупанты украли имущество из ЧАЭС в частности, чайники, кофеварки и компьютеры. Кроме того, стало известно, что во время побега россияне ограбили полицейский участок и забрали с собой радиоактивные предметы, которые правоохранители изымали у сталкеров.

2 апреля оперативный персонал ЧАЭС поднял над станцией украинский флаг.

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