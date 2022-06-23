Чернев рассказал, как курортный город перешел под контроль российских оккупантов.

Российским оккупантам удалось быстро захватить Бердянск (Запорожская область) из-за отсутствия в городе больших сил и средств для обороны.

Об этом рассказал нардеп Егор Чернев в эфире Радио НВ.

По его словам, бои были в Херсонской области и в Мелитополе. Оставшийся гарнизон в Бердянске отошел.

"Мы помним в первые дни были протесты, акции неповиновения, но со временем начали просто физически вылавливать активистов, закрывать их в участке и проводить фактически пытки. Поэтому открытое сопротивление сошло на нет, но вместе с тем, там есть партизанские отряды, которые работают, саботируют работу [оккупантов] ... Не было сил и средств, чтобы сопротивляться тому количеству российских войск, которые на тот момент заходили из стороны Херсонской области", - объяснил он.

По данным Чернева, в городе располагался небольшой гарнизон пограничников, рота теробороны, проживали участники АТО.

"К тому же они уже были в первые дни мобилизованы и попали в другие подразделения. Поэтому, собственно, произошло то, что произошло. Вы помните, что был достаточно столь быстрый прорыв - уже на третий день был оккупирован Бердянск, к тому же Мелитополь", - добавил депутат.

Он рассказал, что большинство городских чиновников не согласились работать с оккупантами, однако случаи коллаборационизма зафиксированы среди полицейских.

"Как раз должностные лица, насколько мне известно, там не остались. То есть какое-то время там и.о. городского головы все еще находился, занимался гуманитарной помощью жителям города Бердянска, но с начала преследований он покинул город. Там остался народный депутат от этого округа Пономарев. Мне сложно комментировать, сотрудничает ли он, но [он] все же там. Здесь, понимаете, какое дело произошло? Многие отказались сотрудничать в городской администрации и на их места пришли другие бердянцы с низкой квалификацией. Условно говоря, кто там дворником был, кто заправщиком на АЗС и так далее. Но больше всего меня поразил переход бердянской полиции, как мне известно, там более 20 человек перешло на сторону оккупантов и сейчас сотрудничают с ними", - говорит Чернев.

Перед полномасштабным вторжением местными силовики получили инструкции с требованием покинуть территории в случае оккупации, добавил он.

"Но это был их собственный выбор, и они остались. Но есть и другие примеры. Одного из моих друзей похитили, проводили эти "беседы" и он слышал [во время этого] фактически крики человека, который находился в соседнем кабинете. Потом стало известно, что это один из полицейских, которого принуждали перейти на сторону оккупантов, он отказался и его просто замучили насмерть", - говорит депутат.

Как сообщал УНИАН, в центре временно оккупированного российскими военными Бердянска в день России пылали военные автомобили с пометками "Z".