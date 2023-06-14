Оккупанты опасаются, что украинские диверсанты-водолазы проникнут в бухту и заминируют корабли.

Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Севастопольскую военно-морскую базу в Крыму. Об этом пишет издание Naval News.

"Это часть постепенного ужесточения обороны в ответ на растущую способность Украины достичь стратегически важного города. Несмотря на более широкое внимание к ракетам и морским беспилотникам, Россия явно серьезно относится к угрозе украинского спецназа", – пишет издание.

По данным журналистов, россияне построили дополнительные загоны для дельфинов, охраняющих бухту. Анализ показывает, что теперь корабли оккупантов стерегут 6-7 дрессированных дельфинов вместо 3-4, как было ранее.

Издание полагает, что основная задача дельфинов – выявлять водолазов украинского спецназа, которые могли бы незаметно проникнуть в бухту со стороны моря и устроить диверсию на кораблях военно-морского флота оккупантов.

Отмечается, что дрессированные дельфины – это лишь часть сложной многоуровневой защиты военно-морской базы в Севастополе. На подходе к бухте дежурит корабль специального назначения, поддерживаемый вертолетами и быстроходными катерами. Также вход в гавань перекрыт несколькими рядами сетей и плавучих заграждений. Все это должно предотвратить атаку как надводных, так и подводных средств.

Также базу флота защищают противокорабельные и противовоздушные ракетные комплексы разных типов, пушечные системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

"Однако Севастополь не следует рассматривать как неприступную крепость. Украинские морские беспилотники несколько раз проникали через оборону , и Украина, без сомнения, знает о слабых местах. Вероятно, поэтому Россия почувствовала необходимость усилить защиту с помощью дельфинов", – пишет издание.

Атаки беспилотников на корабли РФ в Севастополе

В конце апреля беспилотные летательные аппараты атаковали главную топливную базу российского флота в Крыму. Возник масштабный пожар, который причинил оккупантам значительный ущерб.

За несколько дней до этого корабли в Севастопольской бухте были атакованы надводными беспилотниками. Позднее украинские власти заявили, что после этих инцидентов российское командование опасается заводить корабли в Севастополь.

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