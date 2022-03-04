Во время обстрела Бабьего Яра российские войска повредили здание, где планировалось строительство Музея Холокоста в Восточной Европе.

Охрана мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"сегодня задержала возле инсталляции "Зеркальное поле" еще одного корректировщика с маяками для артиллерии и передала его сотрудникам Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба мемориала и напоминает, что 1 марта вскоре после российского ракетного обстрела телебашни в Киеве и попадания ее обломков в урочище Бабий Яр, его охранники задержали корректировщика артиллерии и также передали СБУ.

"Сейчас Центр пространственных технологий (ЦПТ) и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" проводят исследования ракетного удара по урочищу. Оно свидетельствует, что вблизи спорткомплекса "Авангард" до начала Второй мировой войны находилось еврейское кладбище. Но ракетный удар, который российские войска осуществили по Киевской телебашне и соседнему зданию, задел территорию бывшего военного кладбища", - говорится в сообщении.

Исследователи Центра также отмечают, что места поражения находятся очень близко – на расстоянии 20-30 метров до мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, цыган и представителей других национальностей.

"Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941 по 1943 годы, и там в разных местах убили от 70 до 100 тыс. людей, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя трогать", - сказал директор ЦПТ Максим Рохманийко.

В пресс-службе напомнили, что в здании спортивного комплекса "Авангард" в Бабьем Яру, который был поврежден ракетным ударом российских войск, планировалось создание Музея Холокоста в Украине и Восточной Европе.

Как сообщал УНИАН, 1 марта российские войска нанесли три ракетных удара по киевской телебашне и территории Бабьего Яра. В результате обстрела погибло пятеро гражданских людей и столько же было ранено.

В результате ударов была повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

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