Без газоснабжения осталось более 700 абонентов.

На Луганщине оккупанты во время обстрелов повредили газопровод.

Как сообщает в Facebook АО "Луганскгаз", около 16:00 7 ноября во время обстрела вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи с. Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров.

"Оперативное перекрытие задвижек позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - говорится в сообщении.

Сейчас без газоснабжения осталось 773 абонента, из которых в с. Нижнее - 445 и в с. Крымское - 328.

Читайте такжеРоссийский журналист рассказал, планирует ли сейчас Путин нападать на УкраинуСпециалисты проводят обследование газопровода и устанавливают степень его повреждения.

Как ранее сообщал УНИАН, в течение последних двух суток российские вооруженные формирования активно использовали свои беспилотники для атаки позиций Вооруженных сил Украины, один из них был сбит украинскими военными.

На направлении населенного пункта Болотенное (22 км к северо-востоку от Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ. На направлениях Саханка-Водяное, Пикузы-Гнутово оккупанты использовали еще два беспилотника.

Автор: Антонина Доломанжи