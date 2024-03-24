Андрей Крамаров напомнил, что оккупанты продолжают производить ракеты.

Российская Федерация и дальше будет наносить комбинированные удары по Украине. Для этого оккупанты и копят соответствующий ресурс.

"Хочу отметить, что атака (22 марта – УНИАН) была комбинирована, очень тщательно подготовлена. Нужно признать, что атака для врага была очень успешной. И здесь встает вопрос перед нашими партнерами: когда нам в последний раз передавали какой-то дополнительный зенитный ракетный комплекс? Как результат – мы видим это", - заявил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью "Обозревателю"

При этом он напомнил, что россияне могут производить ракеты и у них есть определенный запас.

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"Собственно, за последние двое суток этот запас они по нас использовали. Но, к сожалению, мой прогноз заключается в том, что на этом серия обстрелов не завершится. Ресурс не просто неисчерпаемый. Даже используя этот ресурс, ниже своего стратегического запаса они не опустились, они увидели, что результативность таких атак была очень высокой, за несколько дней перестроить систему ПВО мы просто не имеем возможности, поэтому повторные удары также возможны", - подытожил эксперт.

Атака РФ 22 марта - главные новости

22 марта оккупанты попали ракетами по ДнепроГЭС - по машинному залу и по самой плотине, в результате чего электростанция была выведена из строя.

Самая сложная ситуация была в Харькове, где ракетная атака стала самой мощной с начала полномасштабной войны. Город был полностью обесточен, в результате чего не работает водо- и теплоснабжение, остановился электротранспорт.

В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксировано засорение почв и утечка нефтепродуктов в Днепр.

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