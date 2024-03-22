В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксировано засорение грунтов и утечка нефтепродуктов в водный объект реки Днепр. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) Южного округа в Facebook.
Отмечается, что страна-террорист нанесла массированный удар по Украине - в частности, Запорожье в 4 утра, проснулось от взрывов, которые добавили обеспокоенности всему цивилизованному миру. Специалистами ГЭИ Южного округа оперативно осмотрены пострадавшие территории с целью определения нанесенного ущерба окружающей среде.
"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксировано засорение грунтов, утечка нефтепродуктов в водный объект р. Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования", - говорится в сообщении.
Также инспекторами отобраны пробы грунта для проведения лабораторных исследований и соответствующих расчетов. Кроме этого, определены площади засорения отходами разрушения:
- по ул. Славутича более 7200м2;
- по ул. Петра Сагайдачного (Бородинской) более 300м2.
В ведомстве уточнили, что все полученные материалы исследований будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителям.
Атака россиян по ДнепроГЭС - последние новости
В Центре противодействия дезинформации рассказали, какие Россия готовит ИПСО после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины - в частности, ДнепроГЭС.
Утром 22 марта по ДнепроГЭС попали 8 ракет. Глава департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов отметил, что 8 ракет попали в чрезвычайно важный для Украины объект, который содержит не только энергетическую мощную составляющую, но и выполняет другие функции. Он добавил, что объект действительно выведен из строя.
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