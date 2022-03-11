Украинские защитники плодотворно работают над уничтожением тяжелой техники врага. На этот раз в прицел воинов 30 омбр имени князя Константина Острожского попал вражеский танк.
Видео уничтожения танка захватчиков появилось в Facebook бригады.
Воины отметили, что не тратят лишних ракет на уничтожение танков врага. Технику ликвидируют одним выстрелом.
"Снайперы бывают разные. Есть и такие, которые охотятся на тяжелого бронированного "зверя". Например, русские танки. Один выстрел - одно попадание. Ракет зря не тратим! По такому принципу действуют снайперы-противотанкисты 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского", - говорится в заметке.