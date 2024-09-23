Ликвидация склада ГРАУ в России - "удар" по вражеской логистике, поделился мнением руководитель Центра противодействия дезинформации.

Ликвидация стратегического 107-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в городе Торопец (Тверская область) может в некоторых местах снизить интенсивность, с которой российские захватчики используют вооружение.

Глава Центра противодействия дезинформации (рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины) Андрей Коваленко в Telegram написал, что "уничтоженный склад россиян в Торопце - это от 2 до 4 месяцев войны по боеприпасам". Чиновник подчеркнул, что склады такого типа созданы для того, чтобы накапливать ресурсы для ведения длительной войны.

"...Его уничтожение не означает, что война прекратится сейчас, но это лишает российскую военную логистику возможностей продолжить ее дольше, а также местами снизит интенсивность использования вооружений. Очень важный успех", - добавил он.

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Продолжается война в Украине против РФ - что известно об уничтожении арсенала в Торопце

УНИАН 18 сентября узнал от источников, что в Торопце украинские беспилотники уничтожили склад ГРАУ. В городе были мощные взрывы, власти объявили эвакуацию населения. СМИ узнали, что есть 17 пострадавших и повреждено много домов.

По сведениям журналистов, на складе могли находиться, в том числе северокорейские баллистические ракеты KN-23. Военный эксперт Михаил Жирохов поделился мнением, что большинство вражеских боеприпасов могли остаться неповрежденными. Аналитик отметил, что ценное ракетное вооружение захватчики могли держать в подземных хранилищах.

Главред Defense Express Олег Катков говорил, что на российской территории есть всего полтора-два десятка таких арсеналов ГРАУ, как тот, что был поражен в Торопце.

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