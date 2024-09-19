Украинская сторона во время удара по российской военной цели могла использовать западные дальнобойные ракеты, считает военный эксперт.

Идет война в Украине, и во время удара по российской территории, в результате которого был поражен крупный склад боеприпасов в городе Торопец (Тверская область), украинские воины могли сперва использовать рой дронов, благодаря которому разрядилась вражеская противовоздушная оборона.

Несмотря на то, что в РФ раздавались "апокалиптические взрывы", большая часть боеприпасов могла избежать повреждения, поскольку была в подземных хранилищах, рассказал военный эксперт Михаил Жирохов во время эфира на "Radio NV". По его словам, ликвидированы боеприпасы, которые находились на поверхности. Аналитик считает, что северокорейские ракеты противники вряд ли бы держали не под землей.

"Очевидно, что сначала шел целый рой беспилотников, на которые разрядилась российская ПВО, а потом уже было средство поражения. Это может быть и "Паляница" (украинская дальнобойная ракета-беспилотник, - Ред.). И, если смело так сказать, это может быть и Storm Shadow (западное дальнобойное ракетное вооружение, - Ред.), потому что то, что говорят политики и то, что они делают, очень часто это бывают разные вещи", - заявил собеседник.

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Стоит отметить, что власти Украины уже длительное время просят партнеров с Запада предоставить нашим воинам разрешение наносить удары вглубь российской территории предоставленным западным оружием.

Важные новости о войне - что уже известно об ударе по складу в городе Торопец

18 сентября УНИАН узнал, что украинские дроны уничтожили большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, который находится в Торопце. По сведениям источников агентства, российскую территории атаковали более 100 ударных беспилотников. В городе раздавались мощные взрывы.

В СНБО сообщали, что на складе в этом населенном пункте противники начали создавать запас северокорейских баллистических ракет KN-23.

Капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко отмечал, что наши средства поражения во время атаки фактически преодолели 600 километров.

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