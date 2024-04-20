Военный отметил, что россияне могут надавить на отдельных участках фронта.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что не видит высокой вероятности масштабного обвала фронта.

Как отметил Жорин в Telegram, формулировка "обвал фронта" не совсем корректна, но расслабляться нельзя.

"Несмотря на различные не очень оптимистичные новости в последнее время, я не вижу высокой вероятности прям масштабного "обвала фронта" - сейчас часто используют такую формулировку, хоть она и не совсем корректна. Ну конечно, если мы все расслабимся и забьем - то может быть, но, при адекватном раскладе, вряд ли", - отметил он.

Жорин добавил, что россияне могут продавить отдельные участки фронта при накоплении соответствующего количества сил и средств. Россияне умеют упорно давить там, где определяют для себя приоритеты.

"На таких участках они не жалеют никаких ресурсов, и десятки тысяч погибших это тоже не повод остановиться. Именно за счет такого "подхода" они могут иметь успех. И будут такую тактику использовать дальше - не только на востоке, например, но и на других направлениях, в том числе на границе", - заявил Жорин.

Новое наступление РФ: о чем идет речь

Ранее о подготовке России к новому крупному наступлению сообщали ряд СМИ. В частности, The Economist писало о том, что подготовка РФ продолжается и Украине нужно лучше отнестись к строительству линии укреплений и мобилизовать больше людей.

Зато Politico отмечает, что фронт на российско-украинской войне может обвалиться, если Киев не получит от Запада всю необходимую помощь, не найдет способ противодействовать российским КАБам и не мобилизует достаточное количество людей.

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