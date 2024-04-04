По словам эксперта, РФ рассредоточит 300 тысяч новых мобилизованных по всей линии фронта.

Дикий

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Апостроф TV прокомментировал материал Politico о том, что существует большой риск обвала линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое будущее наступление.

"Запад предупреждал, что Россия нападет и давали нам три недели. По поводу трех недель они ошиблись, а вот по поводу того, что нападет, то нет. Мне кажется, что сейчас такая же ситуация. Мы не обречены упасть под этим наступлением, но наступление точно будет", - сказал Дикий.

Он также добавил, что для этого в РФ сейчас набирают 300 тысяч новых мобилизованных, которых планируют использовать именно для новых наступательных операций.

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"А мы свою мобилизацию не проводим. А потому, прогноз Politico, он абсолютно не является гарантированным, ведь у нас еще есть возможность провести свою мобилизацию. И тогда лично мой прогноз будет противоположным. Но если действительно считать, что будет так, как сегодня - РФ мобилизует 300 тысяч, а мы свою мобилизацию саботируем, тогда да, будет именно такой прогноз", - пояснил Дикий.

По словам ветерана АТО, 300 тысяч новых мобилизованных РФ вряд ли сосредоточат на одном направлении. Скорее всего, их отправят на разные участки фронта.

"Какие именно направления наступления будут - там где они почувствуют, что мы слабее, туда и докинут резервы. Ну а в целом, у них цели не изменились, в перечень "временно оккупированных украинцами городах" входят и Одесса и Харьков и Запорожье и даже Львов - это я сейчас исключительно цитирую высокопоставленных чиновников РФ", - сказал Дикий.

Он добавил, что целью РФ является захватить все украинские территории, поэтому они не остановятся в случае выхода на административные границы Донецкой области или реки Днепр.

Новое наступление РФ: о чем идет речь

Ранее о подготовке России к новому крупному наступлению сообщали ряд СМИ. В частности, The Economist писало о том, что подготовка РФ продолжается и Украине нужно лучше отнестись к строительству линии укреплений и мобилизовать больше людей.

Зато Politico отмечает, что фронт на российско-украинской войне может обвалиться, если Киев не получит от Запада всю необходимую помощь, не найдет способ противодействовать российским КАБам и не мобилизует достаточное количество людей.

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