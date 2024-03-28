Украинской стороне нужно построить более надежную линию обороны, отметили западные журналисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и украинцам грозит новое крупное наступление РФ.

Киеву необходимо срочно мобилизовать больше войск и построить более надежную линию обороны, говорится в статье The Economist. "Когда весна сменяется летом, есть опасения, что Россия начнет новое крупное наступление, как это было в прошлом году. И способность Украины сдержать это на этот раз выглядит сейчас гораздо менее уверенной, чем тогда", - отмечается в материале.

По мнению журналистов, украиская сторона очень поздно усилила свои оборонительные позиции. "В каком-то смысле это понятно. Правительство все еще мечтает о новом контрнаступлении и боится мысли о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, которая отрежет пятую часть страны и лишит ее большей части выхода к морю. Идея о том, что эта линия может стать основой будущих мирных переговоров, — это именно то, чего Зеленский (президент Владимир Зеленский, - Ред.) хотел избежать", - отмечается в материале.

Видео дня

Журналисты утверждают, что сейчас опасности "настолько велики, что это наименее плохой вариант". "В последние недели землекопы начали двигаться, и зубы дракона высеиваются. Это должно было начаться гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно", - подчеркивается в публикации.

Когда закончится война в Украине - прогноз

Немецкая газета Welt прогнозировала, что уже в текущем году война между украинцами и россиянами может быть приостановлена. По мнению журналистов Украине также до сентября угрожает "критическая фаза" в противостоянии, если западные государства быстро не предоставят ей намного больше вооружения.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что точно никто не знает, когда закончится война. Украинский лидер подчеркивал, что украинцам важно продержаться еще и на протяжении этого года.