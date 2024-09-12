Сейчас в Великобритании проходят тренировки для украинских кинологов.

В Великобритании проходят учения для украинских военных в рамках операции Interflex, в частности там изучают и технику обращения с собаками. Журналисты Sky News пообщались с украинским бойцом, который рассказал, что всегда хотел быть кинологом и гордится тем, что может работать с собаками во время войны.

"Мне очень нравится мысль, что я могу передать эти знания. Они спасают десятки и сотни жизней", - отметил военный, имя которого не было названо из соображений безопасности.

По его словам, он вместе с другими бойцами "многое получили" от британской подготовки, ведь она позволяет войскам "экспериментировать, чтобы стать лучше".

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"Когда различные диверсионные группы проникают на территорию и минируют дороги, например, мы используем собак, чтобы иметь возможность безопасно пройти через эту территорию. У нас есть много разных районов, где боевые действия не такие активные, но угроза все равно существует, то есть существует угроза жизни", - объяснил воин.

В то же время сержант Крис Жак из 1-го полка военных служебных собак отметил, что тренировки кинологов предусматривают использование "стрессовых факторов", таких как воспроизведение звуков поля боя.

"Важно дать что-то на замену, а также увидеть, особенно в нынешних условиях, как можно использовать собак в условиях, в которых оказались украинцы. Мы видим, с какими вызовами им приходится сталкиваться, видим, какие факторы им приходится учитывать, а нам пока не приходится, и они были очень активными", - подчеркнул военный.

В свою очередь министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард добавил, что военные служебные собаки "являются незаменимой частью наших вооруженных сил".

"Их острые инстинкты, непоколебимая преданность и замечательная способность обнаруживать угрозы делают их жизненно важными для защиты нашего личного состава. Мы в глубоком долгу перед ними и их наставниками за их службу", - сказал он.

Обучение украинских военных

Как писал УНИАН, страны ЕС подготовили уже 60 тысяч украинских военных к боевым действиям в Украине. В частности только в Германии до конца года будет обучено 10 тысяч воинов.

"Они вернутся в Украину после учений. А Германия до конца же этого года обучит 10 тысяч солдат из Украины", - рассказал секретарь минобороны Германии Томас Гитшлер.

Также немецкое издание Welt сообщало, что ЕС рассматривает возможность отправки европейских военных в Украину в качестве инструкторов. Такое решение могут принять уже в ближайшее время. По словам журналистов, Киев "решительно требовал" отправки инструкторов в непубличном письме к главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю еще 31 мая.

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