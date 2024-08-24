Однако каким будет это решение - за отправку или против нее - это еще большой вопрос.

ЕС продолжает анализировать возможность отправки европейских военных в Украину в качестве инструкторов. Окончательное решение могут принять в ближайшее время, пишет Welt со ссылкой на конфиденциальный отчет, в котором анализируются положительные и отрицательные последствия такого решения.

Как отмечает издание, Киев "решительно требовал" отправки инструкторов в непубличном письме к главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю еще 31 мая. По информации издания, министры иностранных дел и обороны Европейского Союза впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели. Эта тема также будет обсуждаться во вторник на встрече ответственных послов ЕС в так называемом Комитете по политике и безопасности (PSC). Окончательное решение должно быть принято не позднее ноября.

В середине ноября мандат нынешней Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС и прежде всего в Германии и Польше, должен быть продлен на два года. По этому случаю мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение в Украине.

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Первые неформальные дебаты на эту тему уже состоялись в Брюсселе перед летними каникулами в июле. Возникли два фронта, которые пока что были непримиримыми. Франция категорически хочет, чтобы европейцы выполнили требование Киева и, кроме нынешней подготовки, еще и обучали солдат в Украине. Париж поддерживают страны Балтии, Польша, Дания и Швеция. Федеральное правительство Германии, в свою очередь, против обучения украинских военных на месте. Берлин боится дальнейшей эскалации и нерасчетливых рисков. Позицию Берлина пока разделяли Мальта, Австрия, Словения и Венгрия.

В конфиденциальном отчете, который получили журналисты, говорится, что нынешняя подготовка украинских новобранцев, которая проходит на территории ЕС, в основном базируется на западных стандартах мирного времени и является оторванной от реалий войны в Украине. Поэтому украинским солдатам часто приходилось доучиваться уже в бою после возвращения с европейских полигонов. Кроме того, в нынешних условиях обучение в Европе отнимает много времени. Поэтому отправка инструкторов в Украину вместо отправки новобранцев в Европу приблизит обучение к реалиям и сэкономит время на логистику.

Однако во время обучения на украинской территории общая угроза для инструкторов из ЕС является "критической". "Тот факт, что Россия может дотянуться до любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников, приведет к высокому уровню угрозы для военного персонала ЕС", - говорится в отчете.

Солдаты ЕС "могут быть восприняты Россией как активные участники конфликта и, следовательно, вызвать непредсказуемые кинетические реакции". Это также включает в себя удары беспилотниками и ракетами, а также диверсии и кибератаки.

Западные инструкторы в Украине

Как писал УНИАН, на Западе уже несколько месяцев продолжается публичная дискуссия о том, стоит ли направить западных инструкторов в Украину. По крайней мере в публичной риторике здесь долгое время выделялась Франция. Некоторые СМИ даже писали, что французские инструкторы вот-вот должны прибыть в Украину.

Зато Россия прибегла к своей традиционной стратегии информационного запугивания и блефа, которая всегда работает против Запада. В частности, в Кремле заявили, что иностранные инструкторы в Украине станут потенциальной целью для россиян. После этих заявлений Кремля на Западе дискуссия заметно приутихла.

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