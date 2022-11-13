РФ не отказалась от своих намерений и в дальнейшем терроризировать наш народ, отметил спикер командования Воздушных сил армии Украины.

Обстрелов Россией территории Украины можно ждать в любое время, не только в понедельник.

Понять больную голову нельзя и что-то прогнозировать нельзя, как и нельзя было с уверенностью спрогнозировать эту войну против Украины, об этом в эфире канала "FreeДом" сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, есть разные прогнозы, когда будет нанесен удар, от разных аналитиков и разведки. "Понятно, что Россия не отказалась от своих намерений и далее терроризировать украинский народ, бить по нашей инфраструктуре", - сказал Игнат.

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Спикер командования Воздушных сил добавил, что, вероятно, Россия может "использовать как крылатые ракеты, так и беспилотники ударные". "Знаем, что в море сейчас вышли и носители "Калибров", которые ранее вывели. Поэтому обстрелов можно ждать в любое время", - сказал Игнат.

Массированные обстрелы Украины со стороны России - самые важные новости

Как сообщал УНИАН, после нанесенных 10, 22 и 31 октября россиянами массированных ракетных атак, по оценкам экспертов, в стране разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электроэнергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать использование мощных электроприборов.

12 ноября Юрий Игнат говорил, что РФ может попытаться нанести по Украине массированный ракетный удар 15-16 ноября, когда на Бали будет проходить саммит "Большой двадцатки".

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