Завтра в Украине будут действовать только плановые отключения света, аварийных пока не предвидится.

В воскресенье, 13 ноября, на территории Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", плановые отключения света будут в г. Киев и 8 областях.

"Завтра, 13 ноября, с 00:00 до 24:00 плановые отключения будут действовать в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

В других областях Украины отключения не прогнозируются, подчеркнули в компании.

"Любые ограничения потребления электроэнергии является следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления", - призвали в Укрэнерго.

Война в Украине: отключение света

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. По экспертным оценкам, в настоящее время разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии.

Сообщалось, что в Киеве может возрасти продолжительность отключений света: названа причина.

Украине для восстановления объектов энергетики, которые в течение последних недель обстреливают российские оккупанты, необходимо минимум 7,5 миллиарда гривен.

График отключения света: список

График отключений электроэнергии в Житомире: АО "Житомироблэнерго"

График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "Полтаваоблэнерго"

График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "Сумыоблэнерго"

График отключений электроэнергии в Харькове: АО "Харьковоблэнерго"

График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "Черкассыоблэнерго"

График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "Черниговоблэнерго"

График отключений электроэнергии Киев ДТЭК Киевские энергосети

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