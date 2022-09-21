Из-за вражеских обстрелов ранения получили 5 детей.

На Харьковщине за сутки из-за российских обстрелов погибли два человека, 15 получили ранения.

Больше всего пострадало село Грушевка в Купянском районе, именно там есть жертвы, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 2:00 ночи враг нанес ракетные удары по Холодногорскому району Харькова. Повреждены две жилые многоэтажки. К сожалению, 1 человек получил ранения, 10 человек из-за разрушения лестничной клетки были заблокированы в квартирах. На сейчас - все спасены. Также от ракетных попаданий частичному разрушению подверглось промышленное здание", - рассказал он.

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Кроме того, около 18:00 20 сентября русские войска нанесли два ракетных удара по инфраструктурному объекту в Чугуевском районе - без жертв и пострадавших.

Также за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковской области, прилегающие к границам с РФ и линии соприкосновения.

"Больше всего пострадало с. Грушевка в Купянском районе. В результате обстрелов этого села погибли 2 человека, 10 получили ранения, в том числе 4 детей. 1 раненый ребенок - 10-летний мальчик, в тяжелом состоянии", - добавил глава ОВА.

Синегубов уточнил, что по данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки в Чугуевском районе ранения получили двое человек, в Купянском районе - еще двое раненых, в том числе 16-летний ребенок.

Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупанты вторглись в Украину и обстреливали различные объекты, в частности, в Харьковской области. Из-за противников было много разрушений, жертв и пострадавших.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в начале сентября сообщил, что из-за вражеских обстрелов уже погибли 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тыс. - ранены.

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