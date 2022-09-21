Из-за обстрела со стороны оккупантов в Харькове разрушены крыши многоэтажек.

В Харькове спасли 10 людей, которые оказались заблокированы в поврежденном от удара оккупантов многоэтажном доме.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram.

"Последствия ночного обстрела Холодногорского района. В доме, где были заблокированы жители, наша служба ГСЧС спасла 10 человек, спасибо им. По другому адресу один раненый", - отметил Терехов.

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По его словам, в обоих многоэтажках, которые попали под обстрел, разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.

Напомним, сегодня после 02.00 ночи Игорь Терехов сообщил о вражеском ракетном ударе по Холодногорскому району города - "прилеты" были по многоэтажным жилым домам. Мэр сказал, что по одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, там работают спасатели.

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