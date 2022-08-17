В Золочеве на Харьковщине в результате вражеского обстрела ранен мужчина.

Сегодня утром враг выпустил более 5 ракет из Белгорода.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня около 5 утра Штаб обороны зафиксировал запуск более 5 ракет из Белгорода. Одна из ракет ударила в черте Слободского района Харькова. Ракетные удары повредили жилые дома, возникли несколько пожаров в Золочевской громаде. Предварительно, днем в Золочеве оккупанты артобстрелом попадали по территории лицея, повредили футбольную площадку, разрушили один жилой дом, два - повредили. В Изюмском районе из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура, горела трава на открытых территориях. По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Золочеве со взрывными травмами госпитализировали 22-летнего мужчину, состояние - среднее", - сообщил он.

Синегубов также подчеркнул, что все сутки российские оккупанты интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу и области. В частности, они несколько раз из РСЗО обстреливали Салтовский район Харькова. Повреждены жилые многоэтажные дома, критическая транспортная инфраструктура. Пострадавших нет.

В течение суток по области оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский районы.

Ночью россияне только усилили удары. После 21.00 в результате обстрела горели гаражи и техника фермерского хозяйства в Чугуевском районе. После 23.00 в Золочевской громаде, Богодуховского района, в результате обстрела горел гараж и автомобили.

Напомним, ночью 16 августа был один из самых массовых обстрелов Харькова за последнее время, противник совершил семь запусков ракет из Белгорода в направлении города. В областном центре были ранены 8 человек, еще одна женщина скончалась от ранений в больнице.

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