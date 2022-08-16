Враг осуществил один из самых массовых обстрелов Харькова за последнее время, отметил глава ОВА.

За сутки от вражеских обстрелов в Харькове ранены 8 человек, еще одна женщина скончалась от ранений в больнице.

Ночью был один из самых массовых обстрелов Харькова за последнее время, враг совершил семь запусков ракет из Белгорода в направлении областного центра, написал в своем Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг продолжал бить по мирным объектам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки. По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток пострадали 9 человек в Харькове, из них женщина 75 лет, к сожалению, от полученных ранений скончалась", - говорится в сообщении.

По данным чиновника, около 22:30 враг обстрелял Киевский район Харькова из РСЗО. Повреждены частные дома, были попадания в дорожное покрытие.

"Примерно в 2:30 Штаб обороны зафиксировал сразу семь пусков ракет из Белгорода в направлении Харькова. Есть удары в Шевченковском, Киевском, Салтовском, Индустриальном и Холодногорском районах", - сообщил он.

Синегубов добавил, что часть ракет попала по открытым территориям, поэтому пожаров не вызвала. Фасады зданий повреждены осколками и взрывной волной, частично разрушено дорожное покрытие. Предварительно, без пострадавших. Правоохранители еще работают на местах попаданий и фиксируют преступления оккупантов.

Ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли пять из девяти районов Харькова. Под вражеский огонь попали Киевский, Шевченковский, Салтовский, Холодногорский и Индустриальный районы областного центра.

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