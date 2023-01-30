В результате вражеского обстрела погиб 62-летний мужчина.

В результате вражеских обстрелов в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области сегодня, 30 января, погиб мужчина, ранена женщина.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Сегодня около 10:20 утра враг снова обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения", - сказано в сообщении.

Чиновник добавил, что медики оказывали пострадавшей необходимую помощь.

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Информация о разрушениях и других пострадавших уточняется.

Ситуация в Харьковской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 29 января поздно вечером российские оккупанты обстреляли Харьков и Харьковскую область. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты попали в жилой дом в Киевском районе Харькова, произошел пожар.

По данным Синегубова, враг нанес удар ракетой из системы С-300. Известно, что из-за вражеских обстрелов в Харькове один человек погиб, еще трое - получили ранения.

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