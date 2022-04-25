Российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций.

Сегодня в результате обстрелов россиян один железнодорожник погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

"Один железнодорожник погиб и четыре ранены. Так заканчивается сегодняшний день, когда российские войска обстреляли пять наших станций", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня россияне обстреляли железнодорожные станции в центре и на западе Украины. Один из обстрелов совершили на Ровенщине.

В Винницкой области под ракетный удар попали Жмеринка и Казатин, 5 человек были убиты и 18 ранены.

Также из-за обстрелов повреждены тяговые подстанции. Это привело к отключению напряжения в контактной сети на участках железной дороги Шепетовка - Казатин, Жмеринка - Казатин, Казатин - Фастов.