Противник 23 апреля выпустил по Одессе семь ракет.

Минобороны России после обстрела жилых домов Одессы отчиталось о выведении из строя городского терминала с западным оружием "высокоточными ракетами".

Об этом говорится в сводке министерства врага за ночь 23 апреля.

"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", - утверждают русские.

После появления информации о попадании в жилые дома одесситов и погибших среди местных в результате атаки в России нашли оправдание.

Кремлевские СМИ опубликовали однотипные заявления российского военного командования, что, русские, мол, не целились в дома, а жилые кварталы попали обломки ракет, сбитых украинской ПВО.

Однако на снятых местными жителями видео четко видно, как российская ракета (целая) попадает по многоэтажке в одном из районов города. Удар сопровождался характерным свистом.

Противник 23 апреля выпустил по Одессе семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 18-20 человек.

После атаки оккупантов поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.

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